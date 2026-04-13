Piazza Affari: movimento negativo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Pressione sul re del cachemire , che tratta con una perdita del 2,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Brunello Cucinelli classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 81,78 Euro e primo supporto individuato a 80,92. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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