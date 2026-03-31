Websolute, ricavi stabili e EBITDA adjusted a 2,5 milioni nel 2025

(Teleborsa) - Websolute chiude l'esercizio 2025 con ricavi "produttivi" di marginalità per 20 milioni di euro dai 20,8 mln euro del 2024 e ricavi ricorrenti pari a circa il 45% dei ricavi "produttivi".



L'EBITDA adjusted si attesta a 2,5 mln euro (EBITDA pari a 2 mln euro) con un EBITDA adjusted margin del 12,4% sui ricavi di vendita “produttivi”, che riflette la resilienza operativa del Gruppo nonostante un contesto macroeconomico complesso. L’EBIT adjusted è pari a 0,3 mln euro, rispetto a 1,4 mln euro nel 2024.



Il Risultato ante imposte è pari a -0,4 mln euro, rispetto a 1,4 mln euro nel 2024, mentre il Risultato Netto si attesta a -574mila euro, rispetto ai 664 migliaia di euro nel 2024. Il Risultato Netto adjusted è pari a -151 migliaia di euro, rispetto a 393 migliaia di euro nel 2024.





Indebitamento Finanziario Netto pari a 6,4 mln euro (5,7 mln euro al 31 dicembre 2024), in incremento principalmente per l’acquisto di azioni proprie (412 mila euro nell’esercizio, a sostegno del valore per gli azionisti), per distribuzioni dividendi e per attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi prodotti e servizi in ambito AI per la generazione di extra ricavi di vendita;





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