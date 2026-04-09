Amsterdam: calo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso dell'1,83%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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