Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata dell'8 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9251 e primo supporto individuato a 0,921. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9292.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)