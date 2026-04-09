Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata dell'8 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9251 e primo supporto individuato a 0,921. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9292.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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