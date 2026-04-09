Azionario europeo in calo con petrolio in rialzo per fragilità della tregua

(Teleborsa) - Le Borse europee sono negative
a causa della fragilità dell'intesa raggiunta con l'Iran
, che ha nuovamente chiuso il transito da Hormuz, dopo i ripetuti nuovi attacchi in Libano da parte di Israele. Le prospettive di una de-escalation duratura sono messe alla prova dalle stesse dichiarazioni provenienti da Teheran: il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato i termini del cessate il fuoco meno di 24 ore dopo la sua entrata in vigore, richiamando una "storica sfiducia" nei confronti di Washington.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale in Germania
ha registrato
un calo inaspettato a febbraio, diminuendo dello 0,3% rispetto al mese precedente, in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica, mentre gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,6%. Il calo è stato indotto dai settori farmaceutico, edilizio e dei prodotti informatici, elettronici e ottici, a fronte di un risultato positivo dell'auto.
Per quanto riguarda le banche centrali
, dai verbali della riunione di marzo della Fed
è emerso
che un numero crescente di membri ora sostiene un'analisi a due facce, che integri esplicitamente la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi qualora l'inflazione dovesse rimanere stabilmente al di sopra dell'obiettivo. I dati statunitensi attesi oggi alle 14:30 (reddito, consumi, inflazione PCE) affineranno il quadro, anche se il loro impatto potrebbe rimanere secondario rispetto alla geopolitica.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.731,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (+3,12%), che raggiunge 97,35 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +78 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,78%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, che accusa un calo dell'1,23%, giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,33%, e scivola Parigi
, con un netto svantaggio dello 0,77%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 47.002 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,23%, scambiando a 49.400 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,59%); come pure, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,84%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buona performance per ENI
, che cresce del 2,21%. Sostenuta Saipem
, con un discreto guadagno del 2,18%. Buoni spunti su Tenaris
, che mostra un ampio vantaggio del 2,12%. Ben impostata Italgas
, che mostra un incremento dell'1,59%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -2,50%. In rosso Ferrari
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%. Spicca la prestazione negativa di Amplifon
, che scende dell'1,81%. Campari
scende dell'1,75%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+6,30%), Ferretti
(+1,68%), SOL
(+1,57%) e ERG
(+1,54%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -4,29%. Calo deciso per Piaggio
, che segna un -3,48%. Sotto pressione Technoprobe
, con un forte ribasso del 2,57%. Soffre BFF Bank
, che evidenzia una perdita del 2,48%.