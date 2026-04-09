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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,11%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 18.111,6 Euro
In breve
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Finanza
09 aprile 2026 - 09.18
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,11%, a quota 18.111,6 in apertura.
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