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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,96%)
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.995 punti
In breve
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Finanza
09 aprile 2026 - 03.38
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,96%, a quota 3.995 in apertura.
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