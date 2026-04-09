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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,96%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.995 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,96%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,96%, a quota 3.995 in apertura.
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