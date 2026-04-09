Cucinelli, ricavi primo trimestre 2026 superano i 369 milioni (+14% a cambi costanti)

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi complessivi pari a 369,1 milioni di euro, in crescita del 14,0% a cambi costanti (+8,1% a cambi correnti).



Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda ha commentato: "Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con una crescita del fatturato del 14%, un risultato che possiamo senz’altro considerare ottimo. A livello globale, l’immagine “alta” del brand, posizionata nel segmento del lusso più esclusivo, si conferma molto solida e crediamo che viva il momento migliore della nostra storia. La coerenza e l’identità del nostro stile, del visual merchandising e di quel lifestyle che tanto desideriamo esprimere, ci appaiono vigorosi e dinamici dove i punti di riferimento restano invariati nel tempo: grande creatività, contemporaneità del prodotto, artigianalità, manualità ed esclusività".



"Confidiamo che i prestigiosi riconoscimenti ricevuti anche nel 2025 per la nostra identità di stile, unitamente alla diffusione del film nel corso del 2026, continueranno ad alimentare interesse, curiosità e allure attorno alla nostra Casa di Moda. In questo momento particolare per l’umanità abbiamo messo in atto ciò che apprendemmo nel 2020 durante la pandemia e che mettemmo in pratica, cioè l’importanza e l’idea di chiarezza dei fondamenti della nostra impresa; il fatto che tutte le decisioni devono avere massima reversibilità, elasticità e flessibilità anche culturale, quasi quotidiane; e infine avere grande prudenza e pazienza, senza per questo perdere la giusta ambizione".



E ha concluso: "Alla luce di queste considerazioni e del forte apprezzamento riscosso dalle collezioni maschili e femminili Autunno - Inverno 2026, definite dalla stampa internazionale di settore e dai principali buyers mondiali come forse “le più belle di sempre della nostra storia”, guardiamo all’anno in corso con particolare fiducia, dove immaginiamo una crescita del fatturato intorno al 10% e così anche per il 2027".







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