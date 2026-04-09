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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Oil & Gas
In rialzo il comparto petrolifero europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 615,52 punti.
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