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Germania, Produzione industriale (MoM) in febbraio
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09 aprile 2026 - 08.30
Germania,
Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) -0,3%
, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,6%).
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