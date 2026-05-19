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Unione Europea, Bilancia commerciale in marzo
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19 maggio 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Bilancia commerciale in marzo pari a 7,8 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 11,1 Mld Euro (la previsione era 5,4 Mld Euro).
(Foto: © senoldo/123RF)
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