Londra: andamento sostenuto per BP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo petrolifero inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di BP rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,759 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,707. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,681.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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