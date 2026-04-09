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Spese personali USA (MoM) in febbraio
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09 aprile 2026 - 15.00
USA,
Spese personali in febbraio su base mensile (MoM) +0,5%
, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,6%).
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