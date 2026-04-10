Milano 9:59
47.389 +0,13%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 9:59
10.618 +0,13%
23.855 +0,20%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,16%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9261, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,922. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9302.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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