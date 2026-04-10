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Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross americano contro Yen, che conclude in progresso dello 0,29%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 158,495. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 159,607. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 157,972.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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