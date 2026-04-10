Milano 9-apr
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Londra 9-apr
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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,95%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.966,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+1,95%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo dell'1,95%, a quota 3.966,17 in apertura.
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