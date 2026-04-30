Ferretti, KKCG vede gruppo come consolidatore. Galassi: a Weichai manca visione industriale

(Teleborsa) - KKCG, società dell'imprenditore ceco Karel Komarek, vede nel futuro di Ferretti , multinazionale italiana quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della cantieristica navale, un ruolo di "consolidatore" nel mercato della nautica da diporto e spinge su una presenza anche nel settore della difesa.



"Vediamo chiaramente il valore che può essere creato attraverso acquisizioni lungo diverse filiere, sia nell'ambito dei servizi e della supply chain, sia consolidando il mercato per quanto riguarda potenziali cantieri e marchi", ha detto a Reuters Komarek, fondatore e presidente di KKCG, secondo maggiore azionista di Ferretti con circa il 23,2% dopo l'OPA parziale e gli acquisti degli scorsi mesi, che punta a ottenere il controllo del consiglio di amministrazione della società con sede a Forlì.



L'assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione è in programma il 14 maggio e KKCG ha presentato una lista di candidati che include Komarek come presidente e l'attuale CEO Alberto Galassi nella stessa posizione.



"Se si presentasse un'operazione di M&A che richiedesse più capitale, saremmo sicuramente disposti - se ci fosse un buon ritorno sull'investimento e la strategia fosse coerente - a supportare e investire ulteriormente nell'azienda insieme ad altri investitori", ha dichiarato Komarek, aggiungendo in un altro passaggio che KKCG è un azionista di lungo termine e che manterrà il proprio investimento anche se la sua proposta per entrare nel CdA venisse respinta.



Sempre nela giornata odierna, Alberto Galassi ha detto al Financial Times che Ferretti è frenata da una "mancanza di visione industriale" e dall'avversione al rischio del suo grande azionista cinese.



Secondo l'attuale CEO, "i cambiamenti ai vertici di Weichai hanno limitato il processo decisionale di Ferretti e la mancanza di una visione industriale sta pesando negativamente sul gruppo". KKCG Maritime ha presentato una lista di candidati, tra cui il fondatore di KKCG, Karel Komarek, per la presidenza, e ha proposto la conferma di Galassi come amministratore delegato. La società ceca, che il mese scorso ha aumentato la propria partecipazione a circa il 23% del capitale di Ferretti, ha dichiarato di voler rinnovare il consiglio di amministrazione, attualmente dominato da rappresentanti del gruppo cinese Weichai, che detiene una quota del 39,5%.



La lista di Weichai, che detiene una quota del 39,5%, non include un candidato esplicito per la carica di CEO e propone Tan Ning come presidente. Galassi ha affermato che il processo decisionale di Weichai si è rallentato dopo l'uscita di scena dell'ex presidente Tan Xuguang nel 2024. Ha definito la decisione di Weichai di sciogliere la divisione sicurezza di Ferretti un "grave errore" e ha criticato le scelte strategiche e di allocazione del capitale del gruppo cinese.



Nelle scorse ore è emerso anche che il proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS) ha raccomandato agli azionisti del gruppo di votare a favore della lista di candidati proposta da KKCG Maritime per il rinnovo del board, dal momento che "appare essere la migliore opzione per assicurare continuità a livello strategico e di management".

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