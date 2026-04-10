Fornaio del Casale (Aksia-Riello), tre add-on con Castelfood, Figuli e Dolciaria Ponte Vecchio

(Teleborsa) - Aksìa Capital VI, fondo gestito da Aksìa SGR, ha firmato un accordo vincolante per tre operazioni di add-on per il Fornaio del Casale - società acquisita a ottobre 2025 in partnership con Riello Investimenti SGR e la famiglia Gecchele - con l'acquisizione di Castelfood, Figulì e Dolciaria Ponte Vecchio, dando vita al polo italiano nella produzione e commercializzazione di snack e prodotti da forno dolci e salati.



Le tre acquisizioni rappresentano il primo milestone nella strategia di buy-and-build volta a creare un gruppo leader nel mercato degli snack dolci e salati di qualità. A Fornaio del Casale, storica realtà italiana attiva nella produzione di prodotti da forno con i marchi Gecchele e Antico Casale, si affiancano: Castelfood, attiva nel segmento degli snack a base di cereali, riso e vegetali, con una forte presenza internazionale e un'offerta orientata al “better-for-you”; Figulì, specializzata in prodotti da forno biologici e naturali, con un forte posizionamento nei segmenti salutistici e gluten-free; Dolciaria Ponte Vecchio, realtà focalizzata su prodotti da forno tradizionali, in particolare torte e ciambelle.



La direzione strategica del piano di consolidamento è confermata, con Darix e Samuele Gecchele nel ruolo rispettivamente di AD e Export Manager, con Fiorenzo Botter come Operations Manager, e rafforzata dall'ingresso degli imprenditori Gianni Rizzato (Castelfood), Filippo Albertini e Fabio Sartori (Figulì) e Andrea Puccioni (Dolciaria Ponte Vecchio) che reinvestiranno nel progetto e rimarranno coinvolti con ruoli operativi differenti all'interno del Gruppo e nella gestione dei singoli stabilimenti.



A livello consolidato, Equipe Del Casale oggi fattura circa 85 milioni di euro, con una crescita attesa per il 2026 del 10%. Il Gruppo conta su 5 stabilimenti produttivi per un totale 150 dipendenti, una forte presenza internazionale in più di 25 Paesi e una quota export pari al 20% del fatturato complessivo.



"Siamo estremamente soddisfatti di aver finalizzato queste tre acquisizioni a pochi mesi dall'ingresso in Fornaio del Casale, dando immediata esecuzione al progetto di crescita per linee esterne - ha detto Filippo Anichini, Partner di Aksìa - Il Gruppo avvia sin da subito un percorso di integrazione e consolidamento, con l'obiettivo di cogliere appieno le sinergie commerciali e produttive derivanti dall'unione delle diverse realtà".



"Le tre acquisizioni rappresentano un'importante tappa nel percorso di crescita di Fornaio del Casale, avviato già negli anni scorsi, in linea con i nostri obiettivi di valorizzare l'eccellenza italiana e di accelerare lo sviluppo delle PMI attraverso la creazione di gruppi industriali strutturati, competitivi e orientati all'innovazione - ha aggiunto Nicola Riello, Presidente di Riello Investimenti SGR - L'integrazione delle nuove realtà consentirà di ampliare la gamma prodotti offerta, cogliendo nuove opportunità sia sul mercato domestico che sul mercato internazionale".

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