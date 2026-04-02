NewPrinces, a marzo acquistate azioni proprie per lo 0,46% del capitale

(Teleborsa) - NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha acquistato sul mercato, nell'ambito del buyback deliberato dall'assemblea del 28 aprile 2025, nel periodo dal 1° marzo al 31 marzo 2026, 200.581 azioni ordinarie (pari allo 0,46% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 18,66 euro per un controvalore complessivo di 3.568.278,58 euro.



A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, la società detiene 1.142.348 azioni proprie, pari al 2,60% del capitale sociale e al 1,84% in termini di diritto di voto.



(Foto: Newlat)

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