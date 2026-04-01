Caltagirone Editore, azionisti di minoranza chiedono dividendo straordinario di 1 euro

(Teleborsa) - Un gruppo di azionisti di minoranza di Caltagirone Editore , titolari complessivamente del 2,6% del capitale sociale, hanno chiesto l'integrazione dell'ordine del giorno della prossima assemblea (21 aprile in prima convocazione, 5 maggio in seconda), chiedendo un buyback e la distribuzione di un dividendo straordinario. Si tratta dei soci Claudio Varaldi, Moreno Giacomelli, Raffaella Populin, Gabriella Monticelli, Tito Populin e Pierpaolo Mori, quest'ultimo anche consigliere di amministrazione in carica.



La richiesta ha ad oggetto la presentazione di una nuova proposta di deliberazione sul punto n. 1 già all'ordine del giorno dell'assemblea, relativo alla presentazione del bilancio 2025, "A. Proposta di un dividendo di 0,15 euro per azione", nonché l'integrazione dell'ordine del giorno con i seguenti due argomenti "B. Acquisto azioni proprie" e "C. Dividendo straordinario di 1,00 euro".



Il CdA ha esaminato la richiestae, all'esito delle attività istruttorie svolte anche sulla base di un parere legale acquisito a supporto delle proprie valutazioni, ha deliberato di considerare inammissibile la proposta di integrazione dell'ordine del giorno relativa all'acquisto di azioni proprie, e di ritenere invece ammissibili la proposta di deliberazione relativa al dividendo di 0,15 euro per azione, riferita a un punto già all'ordine del giorno, nonché la richiesta di integrazione dello stesso con il punto concernente la distribuzione di un dividendo straordinario di 1,00 euro per azione.



(Foto: Pexels / Pixabay)

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