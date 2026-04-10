Germania, inflazione marzo confermata in accelerazione al 2,7%
(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione in Germania a marzo. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,7% su base annua, rispetto al +1,9% rilevato nel mese precedente.
Su base mensile si registra un +1,1%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,2% di febbraio.
Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una salita dell'1,2% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,8% su anno (come il dato preliminare).
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