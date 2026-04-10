Madrid: scambi negativi per Solaria

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , con un ribasso del 2,71%.



Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23,94 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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