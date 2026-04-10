Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' istituto di credito , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Unicredit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,92%, rispetto a +4,54% del principale indice della Borsa di Milano ).





La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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