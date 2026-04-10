Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Unicredit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,92%, rispetto a +4,54% del principale indice della Borsa di Milano).
La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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