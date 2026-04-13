Amsterdam: calo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio , che mostra un decremento del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di ArcelorMittal mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,21 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 50,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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