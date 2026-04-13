Milano 11:13
47.308 -0,63%
Nasdaq 10-apr
25.116 0,00%
Dow Jones 10-apr
47.917 -0,56%
Londra 11:13
10.567 -0,32%
Francoforte 11:13
23.595 -0,88%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,05% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 89,24. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 104,53 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 84,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```