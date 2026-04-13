Milano 11:14
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Dow Jones 10-apr
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile

Riunione sostanzialmente debole quella del 12 aprile per il cambio Euro / CHF, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,9236.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,9256. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,9223. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,921, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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