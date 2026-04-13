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Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%
Il FTSE MIB chiude a 47.527,16 punti
In breve
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Finanza
13 aprile 2026 - 17.39
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,17%, terminando le negoziazioni a 47.527,16 punti.
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