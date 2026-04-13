Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:21
25.260 +0,57%
Dow Jones 19:21
47.953 +0,08%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%

Il FTSE MIB chiude a 47.527,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,17%, terminando le negoziazioni a 47.527,16 punti.
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