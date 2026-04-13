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Buzzi, rilevate azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Buzzi, rilevate azioni proprie per oltre 2,5 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 7 e il 10 aprile 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 57.236 azioni proprie, al prezzo medio di 44,5263 euro per un controvalore pari a 2.548.505,75 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, al 10 aprile Buzzi detiene 14.002.290 azioni ordinarie proprie pari al 7,269% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, la società attiva nel settore del cemento registra una flessione del 2,79% e si attesta a 47,74 euro.


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