Buzzi, buyback per oltre 5,5 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 30 marzo e il 2 aprile 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 126.546 azioni proprie, al prezzo medio di 43,5316 euro per un controvalore pari a 5.508.746,31 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 2 aprile Buzzi detiene 13.945.054 azioni ordinarie proprie pari al 7,239% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione del 2,79% sui valori precedenti.
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