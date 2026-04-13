FILA, buyback per oltre 1,15 milioni di euro

(Teleborsa) - FILA ha comunicato di aver acquistato tra il 7 e il 10 aprile 2026 complessivamente 120.000 azioni proprie su Euronext Milan, pari a circa lo 0,24% del capitale, a un prezzo medio di 9,63 euro per azione e per un controvalore di 1.155.479,39 euro, nell’ambito del programma di buyback autorizzato dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2026 sulla base della delibera assembleare del 29 aprile 2025 .



A seguito di tali operazioni, effettuate tramite un intermediario indipendente, 10 aprile, la società detiene complessivamente 364.206 azioni proprie, pari a circa lo 0,71% del capitale sociale.



Nel frattempo, a Milano, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini registra una flessione dell'1,59% e si attesta a 9,6 euro.

Condividi

```