Buzzi, buyback per oltre 3,14 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 27 e il 30 aprile 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 67.327 azioni proprie, al prezzo medio di 46,7200 euro per un controvalore pari a 3.145.517,62 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 30 aprile Buzzi detiene 14.137.053 azioni ordinarie proprie pari al 7,339% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento della società attiva nel settore del cemento, che si attesta a 46,67 euro, con un aumento dello 0,32%.
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