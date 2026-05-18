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Fila, acquistate 25.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
Fila, acquistate 25.000 azioni proprie
(Teleborsa) - FILA ha comunicato di aver acquistato il 15 maggio 2026, nell’ambito del programma di buyback, complessivamente 25.000 azioni proprie su Euronext Milan, pari a circa lo 0,05% del capitale, a un prezzo medio di 8,926236 euro per azione e per un controvalore di 223.155,84 euro,

A seguito di tali operazioni, effettuate tramite un intermediario indipendente, al 15 maggio, la Fabbrica Italiana Lapis ed Affini detiene complessivamente 410.132 azioni proprie, pari a circa lo 0,80% del capitale sociale.





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