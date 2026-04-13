Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader delle energie rinnovabili , che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Siemens Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 164,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 166,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```