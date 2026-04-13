GVS chiude a +10,2% dopo l'annuncio dell'OPA parziale su azioni proprie

(Teleborsa) - GVS , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso la seduta odierna a 4,20 euro per azione, in rialzo del 10,24%, dopo che questa mattina (prima dell'apertura) ha annunciato la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su massime 23.255.813 azioni proprie, rappresentative di circa il 12,29% del capitale sociale.



L'offerta è rivolta indistintamente a tutti i possessori di azioni e non ha ad oggetto le 1.717.199 azioni proprie attualmente detenute, pari allo 0,91% del capitale sociale, che sono pertanto escluse. La società pagherà un corrispettivo pari a 4,30 euro per ciascuna azione portata in adesione. L'offerta non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni. Qualora il numero di azioni portate in adesione sia superiore al numero massimo di azioni oggetto dell'offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale.



Con l'OPA parziale la società intende beneficiare degli attuali corsi di borsa (che riflettono una flessione rispetto ai valori registrati nel corso del 2025 nonché le conseguenze della recente congiuntura economica e geopolitica) per costruire un congruo portafoglio di azioni proprie utilizzabili nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, incluse eventuali operazioni di finanza straordinaria.



Il socio di controllo GVS Group ha comunicato la propria intenzione di non aderire.

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