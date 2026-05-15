Soges, con ampliamento perimetro ricavi trimestrali salgono a 4,3 milioni (+23,6%)

(Teleborsa) - Soges Group , PMI attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre con i ricavi pari a 4,3 milioni di euro, in crescita del 23,6% rispetto ai 3,5 milioni registrati nel primo trimestre del 2025.



Il miglioramento dei ricavi, ha spiegato l'azienda in una nota, è prevalentemente riconducibile all’evoluzione operativa delle strutture entrate nel perimetro di consolidamento nel corso del periodo, con particolare riferimento a Hotel Malaspina e Meliá Venezia Lido, non presenti nel primo trimestre del 2025. A ciò si aggiunge il positivo andamento delle strutture del Chianti, nonché il miglioramento delle performance di Collezione Alfieri.



Andrea Galardi, CEO di SOGES GROUP, ha così commentato: "Il trimestre risente della consueta stagionalità del periodo, ma i dati confermano comunque la validità della strategia di crescita intrapresa, la solidità del portafoglio e la capacità della Società di valorizzare progressivamente i propri asset nel medio periodo".



Nel corso del primo trimestre 2026, il portafoglio di strutture gestite da SOGES GROUP ha registrato un tasso medio di occupazione del 75% e un ADR (Average Daily Rate) pari a circa 119 euro, valori che risentono della fisiologica stagionalità del periodo, tipicamente caratterizzato da una minore domanda nel comparto hospitality rispetto al resto dell’anno.

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