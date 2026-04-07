Piazza Affari: accelera MFE A
(Teleborsa) - Grande giornata per la società media e di comunicazione italiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,66 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,768. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,876.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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