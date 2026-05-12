Fincantieri, Equita abbassa target price con minore visibilità sul business Difesa

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 14,8 euro
per azione (dai precedenti 16,2 euro) il target price
su Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico e attivo nella cantieristica navale, confermando la raccomandazione
"Hold
" dopo risultati del primo trimestre
leggermente migliori delle attese grazie al Cruise e la guidance leggermente migliorata.
Il broker ha fatto un fine-tuning delle stime senza variazioni significative al modello. Fincantieri continua a mostrare una solida execution operativa, seppur con un mix diverso dalle attese: Cruise resta tonico sul fronte commerciale e operativo, mentre la Difesa evidenzia una traiettoria commerciale più graduale. Per riflettere la minore visibilità sul business Difesa, in attesa dei primi ordini rilevanti
, ha ridotto il multiplo target della Difesa da 12,5x a 11x EV/EBITDA 2028. Confermato invece il Cruise a 5,5x EV/EBITDA 2028, coerente con un business a marginalità ancora limitata (circa 6-7% EBITDA) ma con momentum solido.
"Riteniamo positivo il percorso intrapreso dal management
con espansione dei margini e rafforzamento della struttura finanziaria - si legge nella ricerca - Allo stesso tempo, per assumere una view più costruttiva pensiamo sia necessario: un’accelerazione della raccolta ordini nel settore Difesa. Su questo fronte, ci aspettiamo maggiore visibilità nei prossimi mesi (target a 5 miliardi di euro a breve); una maggiore convinzione sulla dinamica del settore cruise".