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Fincantieri, Equita abbassa target price con minore visibilità sul business Difesa

Difesa, Finanza, Consensus
Fincantieri, Equita abbassa target price con minore visibilità sul business Difesa
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 14,8 euro per azione (dai precedenti 16,2 euro) il target price su Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico e attivo nella cantieristica navale, confermando la raccomandazione "Hold" dopo risultati del primo trimestre leggermente migliori delle attese grazie al Cruise e la guidance leggermente migliorata.

Il broker ha fatto un fine-tuning delle stime senza variazioni significative al modello. Fincantieri continua a mostrare una solida execution operativa, seppur con un mix diverso dalle attese: Cruise resta tonico sul fronte commerciale e operativo, mentre la Difesa evidenzia una traiettoria commerciale più graduale. Per riflettere la minore visibilità sul business Difesa, in attesa dei primi ordini rilevanti, ha ridotto il multiplo target della Difesa da 12,5x a 11x EV/EBITDA 2028. Confermato invece il Cruise a 5,5x EV/EBITDA 2028, coerente con un business a marginalità ancora limitata (circa 6-7% EBITDA) ma con momentum solido.

"Riteniamo positivo il percorso intrapreso dal management con espansione dei margini e rafforzamento della struttura finanziaria - si legge nella ricerca - Allo stesso tempo, per assumere una view più costruttiva pensiamo sia necessario: un’accelerazione della raccolta ordini nel settore Difesa. Su questo fronte, ci aspettiamo maggiore visibilità nei prossimi mesi (target a 5 miliardi di euro a breve); una maggiore convinzione sulla dinamica del settore cruise".
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