Switcho, nel 2025 Ebitda più che raddoppiato a 12 milioni

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2025 Switcho
ha registrato un EBITDA
di circa 12 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al 2024. Numeri che raccontano una traiettoria di crescita straordinaria per la start-up fondata solo 7 anni fa da Marco Tricarico, Redi Vyshka e Francesco Laffi.
Si consolida anche la proprietà della società in capo a Mavriq, realtà del gruppo Moltiply
, che nel marzo 2026 ha acquistato, con un anno di anticipo rispetto ai piani, il 20% residuo detenuto dai soci fondatori, raggiungendo così il 100% del capitale. Un passaggio che segna l'evoluzione naturale di un percorso iniziato nel giugno del 2024 e che oggi si consolida sulla base di sinergie sempre più mature.
Switcho ad oggi vanta 1,5M di utenti registrati ed è attiva con la sua app mobile e sito web principalmente nel settore delle utilities. Switcho è presente, inoltre, come servizio integrato in più di 10 banche italiane (tra cui Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credem per citarne alcune) a conferma della capacità della piattaforma di posizionarsi come infrastruttura abilitante anche nel segmento B2B2C.
Switcho rimane centrale nella strategia di Mavriq, che punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato dei servizi digitali al consumatore. I fondatori supporteranno la fase di integrazione accompagnando l’azienda verso questa nuova fase di crescita fino alla fine dell’anno.