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USA, Vendita case esistenti in marzo
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13 aprile 2026 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in marzo pari a 3,98 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 4,13 Mln unità (la previsione era 4,07 Mln unità).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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