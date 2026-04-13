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USA, Vendita case esistenti in marzo

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USA, Vendita case esistenti in marzo
USA, Vendita case esistenti in marzo pari a 3,98 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,13 Mln unità (la previsione era 4,07 Mln unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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