Usa, vendite case esistenti in calo a marzo del 3,6% su mese

(Teleborsa) - Segnali negativi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a marzo 2026 un calo del 3,6% su base mensile, dopo +2,7% di febbraio (rivisto da +1,7%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).



Sono state vendute 3,98 milioni di abitazioni rispetto ai 4,13 milioni riviste di febbraio e rispetto alle 4,07 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1%.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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