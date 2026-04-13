Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:37
25.264 +0,59%
Dow Jones 19:37
47.948 +0,06%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Vendita case esistenti USA (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendita case esistenti USA (MoM) in marzo
USA, Vendita case esistenti in marzo su base mensile (MoM) -3,6%, in calo rispetto al precedente +2,7%.
Condividi
```