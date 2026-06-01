Dexelance, sottoscritto oltre il 99% dell'offerta in opzione

(Teleborsa) - Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha fatto sapere che lunedì si è concluso il Periodo di Offerta agli azionisti di Dexelance delle massime 33.017.280 azioni ordinarie Dexelance di nuova emissione – con abbinati gratuitamente i “Warrant Dexelance 2026-2029” – rivenienti dall’aumento di capitale deliberato lo scorso 4 maggio dal Cda per un importo massimo complessivo pari a Euro 49.856.092,80.



Durante il periodo di offerta in opzione, che ha avuto inizio il 18 maggio scorso, sono stati esercitati 26.278.876 diritti di opzione per la sottoscrizione di 32.848.595 Nuove Azioni, pari al 99,49% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 49.601.378,45. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente 32.848.595 Warrant.



I rimanenti 134.948 diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dall’Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, cioè entro il 1° luglio 2026, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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