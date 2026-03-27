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Italia, Bilancia commerciale extra UE in febbraio

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Italia, Bilancia commerciale extra UE in febbraio
Italia, Bilancia commerciale extra UE in febbraio pari a 5,53 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 2,23 Mld Euro.

(Foto: © htganzo / 123RF)
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