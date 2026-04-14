Banca Profilo, Intesa avvia copertura con Buy apprezzando nuovo management e modello

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha avviato la copertura sul titolo Banca Profilo con un target price di 0,35 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 131%.



Gli analisti scrivono che, a seguito di un 2025 impegnativo, un nuovo top management guidato dal CEO Matteo Arpe, che vanta una comprovata esperienza e un solido track record nel riposizionamento e nell'implementazione strategica, ha introdotto cambiamenti significativi al sistema di gestione interno, al fine di rafforzare il controllo economico e finanziario e migliorare la gestione del rischio. Inoltre, ha delineato un nuovo modello di private banking, attualmente in fase di implementazione, incentrato sull'integrazione dei family office e sul reclutamento di relationship manager. La proposta al cliente è quella di diventare una Private Boutique, con un approccio "one-stop-shop", nella gestione di clienti HNWI e Ultra-HNWI; l'obiettivo è fornire soluzioni tempestive alle loro complesse esigenze sia nella gestione patrimoniale che nello sviluppo di attività imprenditoriali, grazie a competenze interne qualificate e diversificate.



Combinando un approccio da private boutique con una piattaforma proprietaria scalabile e tecnologicamente avanzata, la società è in grado di rivolgersi sia al segmento high-net-worth che al segmento mass affluent, grazie all'integrazione con le competenze interne in Digital Excellence, Finanza, Investment Banking e servizi di Custody attraverso Arepo Fiduciaria. In un modello di questo tipo, la divisione Finance riveste un ruolo centrale, fungendo da centro di eccellenza e polo produttivo, pur mantenendo solidi controlli sui rischi; l'Investment Banking offre consulenza in materia di M&A, strutturazione di corporate finance, esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali e altri servizi per le imprese, migliorando così la continuità relazionale con il Private Banking e i Family Office.



"Il modello di business distintivo di Banca Profilo, rispetto ai concorrenti, è a nostro avviso difficile da replicare e in grado di supportare i molteplici fattori di crescita alla base delle nostre stime", si legge nella ricerca. Dopo un debole esercizio 2026, Intesa Sanpaolo prevede una solida espansione del fatturato negli esercizi 2027-2028 (rispettivamente del 27% e del 18%), trainata da una crescente ponderazione degli AuM gestiti e dall'attenzione rivolta alle famiglie mass affluent e ai professionisti nella banca digitale. Grazie alla forte espansione del fatturato e a un rapporto costi/ricavi che si riduce dall'84,7% nell'esercizio 2025 al 69,9% nell'esercizio 2028, viene stimato un CAGR dell'utile per azione (EPS) del 65% prevista per gli esercizi 2025-2028.



"Dopo una forte sotto-performance rispetto ai concorrenti a partire dal terzo trimestre 2024, dovuta ad alcune problematiche specifiche dell'azienda, ora si osserva una sottovalutazione del titolo, considerando il miglioramento della gestione, il modello di business distintivo in grado di sfruttare appieno il potenziale delle divisioni Private Boutique, Finanza, Investment Banking e Digital, e la forte crescita dell'utile per azione, la più rapida tra i concorrenti", viene sottolineato.

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