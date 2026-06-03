Intesa Sanpaolo, Madia: con Piano 2026-2029 ribadito impegno per la sostenibilità

(Teleborsa) - "Nel nuovo Piano d’Impresa 2026-2029, Intesa Sanpaolo ha ribadito il proprio impegno per la sostenibilità, confermando gli obiettivi di decarbonizzazione relativi alle emissioni finanziate, all’asset management, alle assicurazioni e alle attività proprie". Lo ha dichiarato Laura Maida, responsabile ESG Steering Intesa Sanpaolo, intervenendo oggi alla Venice Climate Week.



"Il Gruppo continua a sostenere le imprese in percorsi di transizione energetica e adattamento ai cambiamenti climatici, temi oggi sempre più centrali per la competitività e la resilienza del sistema produttivo. Complessivamente, almeno il 30% dei nuovi finanziamenti a medio-lungo termine del Gruppo à destinato alla sostenibilità con oltre 110 miliardi di euro messi a disposizione per i prossimi quattro anni", ha aggiunto.

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