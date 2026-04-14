Danieli in rally dopo accordo con Marcegaglia

(Teleborsa) - Danieli
balza del 4,8% a 67,05 euro con volumi superiori a 2,1 milioni di euro
e capitalizzazione
oltre 2,6 miliardi
, dopo l'annuncio dell'accordo con Marcegaglia
per la realizzazione del "Mistral Project", una nuova acciaieria a Fos-sur-Mer in Francia.
Equita ha calcolato che il contratto da 450 milioni di euro vale circa il 14% dell'order intake atteso
: prevede la fornitura di un forno elettrico ad arco
(EAF) e un sistema di colata continua per brame, per una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate di acciaio liquido e fino a 3 milioni di bobine.
Il progetto ha un CAPEX totale nell'ordine di 1 miliardo di euro
e rappresenta il più grande investimento della storia di Marcegaglia in termini di integrazione a monte e decarbonizzazione.
La decisione finale di investimento
è prevista al più tardi entro la fine del 2026
, in base al completamento del processo di autorizzazione e ad altre condizioni attualmente in fase avanzata di negoziazione con le istituzioni francesi competenti.