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Danieli in rally dopo accordo con Marcegaglia

Finanza
Danieli in rally dopo accordo con Marcegaglia
(Teleborsa) - Danieli balza del 4,8% a 67,05 euro con volumi superiori a 2,1 milioni di euro e capitalizzazione oltre 2,6 miliardi, dopo l'annuncio dell'accordo con Marcegaglia per la realizzazione del "Mistral Project", una nuova acciaieria a Fos-sur-Mer in Francia.

Equita ha calcolato che il contratto da 450 milioni di euro vale circa il 14% dell'order intake atteso: prevede la fornitura di un forno elettrico ad arco (EAF) e un sistema di colata continua per brame, per una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate di acciaio liquido e fino a 3 milioni di bobine.

Il progetto ha un CAPEX totale nell'ordine di 1 miliardo di euro e rappresenta il più grande investimento della storia di Marcegaglia in termini di integrazione a monte e decarbonizzazione.

La decisione finale di investimento è prevista al più tardi entro la fine del 2026, in base al completamento del processo di autorizzazione e ad altre condizioni attualmente in fase avanzata di negoziazione con le istituzioni francesi competenti.
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