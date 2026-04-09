AEVEX punta a valutazione di 2,35 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - AEVEX, produttore statunitense di droni, ha annunciato un'offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street, offrendo 16.000.000 di azioni ordinarie di Classe A a un prezzo compreso tra 18,00 e 21,00 dollari. La raccolta massima è di 336 milioni di dollari, per una capitalizzazione al massimo della forchetta di 2,35 miliardi di dollari. AEVEX ha presentato domanda per la quotazione delle azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "AVEX".



Immediatamente dopo questa offerta, la società di private equity Madison Dearborn Partners controllerà circa il 79,1% dei diritti di voto complessivi delle azioni di Classe A e di Classe B in circolazione (o il 76,7% se l'opzione degli underwriters di acquistare ulteriori azioni verrà esercitata integralmente).



AEVEX si descrive come un contractor leader nel settore delle tecnologie per la difesa e un elemento chiave per le missioni strategiche di dominio degli Stati Uniti nel campo dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS). Si distingue per la comprovata esperienza nell'acquisizione e nell'esecuzione di programmi strategici di primaria importanza, con oltre 10.200 sistemi consegnati e impegnati entro la fine del 2026 in ambienti operativi che ne convalidano l'efficacia sul campo di battaglia. Oggi, è riconosciuta come leader globale nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto (UxS).



Le soluzioni della società sono vendute principalmente ad agenzie e organizzazioni del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (DoW), delle Forze per le Operazioni Speciali (SOF), della comunità di Intelligence, e dei partner internazionali alleati.



AEVEX stima che i ricavi per il trimestre terminato il 31 marzo 2026 saranno compresi tra 200 milioni e 208 milioni di dollari, rispetto ai 53,3 milioni di dollari del trimestre terminato il 31 marzo 2025, con un incremento del 283% calcolato utilizzando il punto medio dell'intervallo. L'aumento dei ricavi rispetto al periodo precedente è dovuto principalmente ai maggiori ricavi del segmento Sistemi Tattici, trainati dal programma Deep Strike nell'area di competenza dell'EUCOM. Stima che l'utile netto per il trimestre sarà compreso tra 19 milioni e 22,5 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 27,3 milioni di dollari un anno prima.

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