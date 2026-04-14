Francoforte: scambi al rialzo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Bene il produttore di motori aeronautici , con un rialzo dell'1,97%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MTU Aero Engines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Si indebolisce il quadro tecnico di MTU Aero Engines , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 329,8 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 332,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 328,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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