I listini europei tentano il rimbalzo su ipotesi nuovi colloqui Usa-Iran

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
I mercati europei
tentano il rimbalzo dopo le aperture Usa a un nuovo giro di negoziati con l'Iran anche se non è stato ancora pianificato. Secondo il New York Times, Iran e USA restano distanti sul nucleare: Teheran
ha offerto una sospensione dell'arricchimento dell'uranio
di 5 anni contro i 20 richiesti da Washington, e vuole mantenere il materiale fissile nel paese (offrendosi di diluirlo), mentre gli USA chiedono la rimozione. Trump ha respinto l'offerta. Sia Araghchi
sia Vance
hanno però riconosciuto "progressi" nei colloqui di Islamabad
. Il vicepresidente americano ha dichiarato che "la palla è nel campo iraniano" e che esiste "la possibilità di concludere un grande accordo".
A Piazza Affari
, in leggero calo Nexi dopo il downgrade a "Neutral" da parte di Citi e Goldman. Spicca la performance di Stellantis, prima nel listino, che guida i guadagni del settore automobilistico sui mercati europei. Soffre invece il settore della difesa.
Sul fronte macroeconomico
, rivista al rialzo
l'inflazione
in Spagna
nel mese di marzo 2026
. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dell'1,2% su base mensile, rispetto alla prima lettura di +1%. A febbraio i prezzi avevano registrato un +0,4%. Su base annua, si rileva una crescita del 3,4%, rispetto al +3,3% della prima lettura, in acccelerazione rispetto al +2,3% di febbraio.
In Germania
, accelerano i prezzi all'ingrosso
, che registrano a marzo 2026
un aumento del 2,7% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis). Il dato è superiore delle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,4%.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.771,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 96,17 dollari per barile, in netto calo del 2,93%.
Sensibile miglioramento dello spread
, che raggiunge quota +75 punti base, con un decremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,80%. Tra i mercati del Vecchio Continente
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dell'1,07%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,29%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,50%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,67% a 47.844 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dello 0,70%.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,91%); con analoga direzione, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,88%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per Stellantis
, che avanza di un discreto +3,12%.
Ben comprata Amplifon
, che segna un forte rialzo dell'1,93%. Moncler
avanza dell'1,81%.
Si muove in territorio positivo Buzzi
, mostrando un incremento dell'1,65%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -1,23%.
Tentenna Leonardo
, che cede l'1,23%.
Sostanzialmente debole Tenaris
, che registra una flessione dello 0,78%.
Si muove sotto la parità Nexi
, evidenziando un decremento dello 0,64%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Danieli
(+3,44%), Cementir
(+2,67%), Ariston Holding
(+2,09%) e Brembo
(+2,06%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group
, che continua la seduta con -1,38%.
Contrazione moderata per BFF Bank
, che soffre un calo dell'1,25%.
Sottotono Caltagirone SpA
che mostra una limatura dello 0,76%.
Deludente NewPrinces
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.