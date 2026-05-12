Solid World Group porta in Italia la microstampa 3D di BMF

(Teleborsa) - Solid World Group , società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano della serie microArch S150 di Boston Micro Fabrication (BMF), piattaforma dedicata alla stampa 3D di micro-precisione. La distribuzione avverrà attraverso la Business Unit Solid Manufacturing a partire dal secondo trimestre 2026.



La serie microArch S150 offre una precisione fino a 25 micron e una velocità di produzione superiore agli standard attuali, con applicazioni che spaziano dalla microfluidica ai dispositivi medicali, dall'elettronica avanzata al comparto della difesa. L'operazione si inserisce nella strategia del Gruppo orientata all'integrazione tra tecnologie 3D e Intelligenza Artificiale e nella visione di "Fabbrica 5.0" promossa dalla Società.



"La possibilità di rivendita della serie microArch S150 segna un momento importante non solo per il nostro Gruppo, ma per l'intero ecosistema della manifattura avanzata - afferma Roberto Rizzo, Fondatore e Presidente di SolidWorld Group - Parliamo di una tecnologia che porta la micro-precisione industriale direttamente su scala operativa accessibile, consentendo così alle imprese di innovare in modo rapido e concreto. Ecco perché soluzioni come questa rappresentano un'opportunità reale per generare valore futuro".



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